Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

5 Hevra Hadasha Street
Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales.
¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario!
Bonito apartamento tranquilo y luminoso
5 habitaciones (incluyendo el sótano)
5a planta (muy alta)
121 m2 más un balcón de 12 m2 con vistas abiertas y sin obstáculos!
¡Cocina renovada!
Promotores excepcionales
El apartamento tiene un aparcamiento subterráneo muy amplio y estándar!
Y una despensa de unos 6 m2.
Ocupación prevista: 2026 de marzo
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
