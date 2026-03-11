Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
;
2
ID: 34369
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hevra Hadasha, 5

Sobre el complejo

5 Hevra Hadasha Street Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales. ¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario! Bonito apartamento tranquilo y luminoso 5 habitaciones (incluyendo el sótano) 5a planta (muy alta) 121 m2 más un balcón de 12 m2 con vistas abiertas y sin obstáculos! ¡Cocina renovada! Promotores excepcionales El apartamento tiene un aparcamiento subterráneo muy amplio y estándar! Y una despensa de unos 6 m2. Ocupación prevista: 2026 de marzo

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

