  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem

Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem

Jerusalén, Israel
de
$1,44M
;
7
ID: 34509
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

Sobre el complejo

Français Français
Muy agradable y grande 3 habitaciones de 140 m2 ( 5 habitaciones posibilidad original de hacerlo en su condición con facilidad y tiene menos costo ) terraza de 11 m2 con una vista panorámica de Jerusalén, 2 baños, + 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega.

Jerusalén, Israel
