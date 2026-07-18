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Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Ra'anana, Israel
Vendido o vencido
5
ID: 35119
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Bonito jardín de 4 habitaciones. Gran dormitorio principal. Garden. 2 baños. Cocina Semel. Estacionamiento estándar. Gran sótano. Mamad. West Garden amable y tranquilo. En el centro de la ciudad en silencio. Synagogue Shift al lado. Mamad. Estacionamiento regular y bodega

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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