Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

  2. Israel
  3. Rosh Pina
  Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Rosh Pina, Israel
$7,84M
13
ID: 33979
Última actualización: 27/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Safed Subdistrict
  • Ciudad
    Rosh Pina

Sobre el complejo

Villa Tehila es un hotel boutique galo distintivo y totalmente operativo, situado en el corazón del pueblo histórico de Rosh Pina, uno de los destinos más populares y encantadores del norte de Israel. La propiedad combina una experiencia de hospitalidad íntima y romántica con un potencial comercial demostrado, en un entorno pastoral de paisajes galianos, exuberante vegetación y tranquilidad excepcional. El hotel se extiende alrededor de 978 metros cuadrados de espacio construido sobre una amplia parcela de aproximadamente 3.200 metros cuadrados. Incluye 14 suites cuidadosamente diseñadas, así como un edificio central que es el corazón de la experiencia del cliente. El diseño y el concepto de la propiedad son principalmente adecuados para las parejas, con un fuerte énfasis en la privacidad y un alto nivel de tienda de hospitalidad. Las zonas públicas incluyen un acogedor vestíbulo con un ambiente galileo único, un patio compartido, una piscina climatizada, un jacuzzi y una zona de spa, salas de tratamiento, un pub y una zona club, un restaurante y un bar de café, así como aparcamiento privado para los huéspedes. La propiedad está totalmente amueblada y equipada, que comprende unos 15 baños y 15 aseos para invitados. Villa Tehila trabaja como un hotel boutique establecido y conocido, disfrutando de una excelente reputación y una clientela leal. Representa una rara oportunidad para adquirir una propiedad turística de alta gama con una identidad distinta, operaciones en curso y una ubicación privilegiada en una de las regiones turísticas más deseables y cualitativas de Israel.

Rosh Pina, Israel
