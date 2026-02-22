  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Prix en baisse

Barrio residencial Prix en baisse

Jerusalén, Israel
de
$655,215
;
5
ID: 33652
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

¡Tu pie en Jerusalén! En un nuevo edificio, algunos complejos del centro de la ciudad, en una calle tranquila cerca del transporte y las tiendas. El apartamento tiene una doble exposición al sol (este y sur), una mamá (habitación segura). 6 m2 de bodega y aire acondicionado. Accesibilidad total.

Jerusalén, Israel
Otros complejos
Apartamento en muy buen estado, parcialmente amueblado, cerca del transporte público, muy recomendable
en el corazón del distrito de tid beit, apartamento 3 p espacioso y luminoso, vista gagee
En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamen…
