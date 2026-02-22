  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33482
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... # Mamak * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial vente espace de bureaux guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Mostrar todo Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Nahariya, Israel
de
$564,300
En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dupleix .. como una pequeña villa, incluyendo, * en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza * Arriba: 2 amplias habitaciones, Master suite con ducha y terraza acceso de unos 20…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$589,380
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Mostrar todo Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Barrio residencial Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
de
$5,64M
Esta lujosa propiedad en las prestigiosas Torres Yoo de Tel Aviv ofrece una experiencia de vida excepcional gracias a su diseño sofisticado y ubicación privilegiada. Creado por el famoso arquitecto Orly Shrem, el apartamento se extiende más de 313 m2 en una planta alta del icónico edificio d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir