  4. Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana

Ra'anana, Israel
de
$9,405
;
7
ID: 33403
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Villa centro ciudad Raanana. calle tranquila cerca de la escuela Bilou. Nivel 1: salón muy grande con comedor. Cocina separada. dormitorio principal vestidor con vistas a la piscina. Nivel 2 : 3 dormitorios 2 baños. Nivel 3: una suite. Bajo tierra: habitación grande y mamá. piscina y jardín. Aparcamiento

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$9,405
