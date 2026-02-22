Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee

  1. Realting.com
Ra'anana, Israel
$1,75M
6
ID: 33438
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Edificio muy reciente de 6 plantas. Dúplex con 5 habitaciones de 158 m2 net ( 178 m2 gross ) y 3 baños. Terraza de 23 m2. Vista del desvío. Buena cocina oculta. 4 dormitorios incluidos mamad. un verdadero pepetite en el centro de la ciudad. en el nivel 1: sala de estar / comedor / cocina / pueblo y baño.. Nivel 2: 3 dormitorios y 2 baños.

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

