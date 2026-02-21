  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan

Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan

Ascalón, Israel
de
$467,115
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33823
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial A vnendre 35 pieces
Asdod, Israel
de
$561,165
Barrio residencial Endroit calme
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalón, Israel
de
$467,115
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Mostrar todo Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$485,925
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Mostrar todo Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$498,465
en el puerto deportivo, a 1 minuto de la playa, muy buen negocio Apartamento de 3 habitaciones de 60 m2 con terraza de 12 m2 con muy bonita vista al mar Aparcamiento subterráneo
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir