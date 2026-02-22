  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$924,825
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33503
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Rara: Residencia "Dimri" en la ciudad, en Ashdod, apartamento 5 habitaciones con aparcamiento, aire acondicionado. Dos ascensores, uno de los cuales es de shabat.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$695,970
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Netanya
Netanya, Israel
de
$721,050
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Israel
de
$4,076
Está viendo
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$329,175
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
TO SELL 3 PARTS CALME AND PRESTIGIOUS THROUGH 2 PLAGE MINUTES, TEL AVIV Situado en una calle tranquila y prestigiosa a solo 2 minutos a pie de Royal Beach, este hermoso apartamento de 3 habitaciones es una verdadera joya. Ubicado en la primera planta elevada de un edificio bien conservado y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,63M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, DRAFT HIGH QUALITY ¡Un nuevo proyecto en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas DUPLEX 6 habitaciones 161m2 + 2 terrazas de 56 y 40m2, pisos 6 y 7 , 2 parking y 1 bodega : Proyecto de permiso val…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir