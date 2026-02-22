  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
ID: 33427
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta exclusiva: nuevo apartamento 14, Fishman Maimon Street Calle tranquila y prestigiosa del nuevo norte, cerca de la plaza Rabin, escuelas, guarderías y centros culturales y de ocio. En un nuevo edificio (la entrega prevista para 2024), un proyecto de la firma Krinsky Gottlieb. Espacioso apartamento de 3 habitaciones En el tercer piso, luminoso y bien arreglado 70m2 salón + terraza solarium de 14 m2 1 baño y 2 aseos Estacionamiento de sótano Celular 5 m2

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

