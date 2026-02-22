  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Dans un immeuble neuf

Barrio residencial Dans un immeuble neuf

Ascalón, Israel
de
$595,650
;
9
Dejar una solicitud
ID: 33657
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Amplias 5 habitaciones en Agamim con vista al lago Descubre este hermoso apartamento de 5 habitaciones en la zona codiciada de Agamim, con una superficie de 123 m2. ✅ Vistas impresionantes del lago ✅ Luminoso y amplio salón ✅ pasillo ancho que sirve las habitaciones ✅ Aparcamiento privado ✅ Construcción de calidad del promotor Assoum ¿? Precio: 1.900.000 Una rara oportunidad que combina comodidad, espacio y ubicación ideal! ?? Contacta con nosotros para una visita.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$558,030
Barrio residencial Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,330
Barrio residencial Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Ascalón, Israel
de
$460,845
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$736,725
Está viendo
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$595,650
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Descubre el lujo de vivir en Tel Aviv con este nuevo ático ocupando un piso completo, idealmente ubicado en los prestigiosos callejones que rodean Kikar Hamedina, justo en el centro de Tel Aviv. Esta exclusiva propiedad ofrece privacidad, sofisticación y diseño excepcional en una ubicación u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Mostrar todo Barrio residencial Dans rue calme
Barrio residencial Dans rue calme
Ascalón, Israel
de
$517,275
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir