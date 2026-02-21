  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Dans un immeuble neuf

Barrio residencial Dans un immeuble neuf

Ascalón, Israel
de
$595,650
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33886
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$611,325
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Bonne occasion
Asdod, Israel
de
$705,375
Está viendo
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$595,650
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Mostrar todo Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Israel
de
$623,865
BZH RE/MAX Hadera by Ra Características: - Un dúplex de unos 150 m2 originalmente 5 piezas transformadas en 4 piezas! - En los pisos 5o y 6o, - Buena cocina, equipada con numerosos trasteros y comedor, - Amplia sala de estar y comedor con acceso a una primera terraza de 6 m2, - 2 dormitorio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Mostrar todo Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
Gunshot! en venta apartamento rue Rogozin para renovar la vista al mar! El valor de este producto una vez renovado puede exceder de 3 millones... Mamad, aire acondicionado, aparcamiento, muy central. Edificio con 2 ascensores incluyendo uno de shabat
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir