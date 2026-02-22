Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

  1. Realting.com
Asdod, Israel
$1,65M
ID: 33501
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Majestic 5 habitaciones transformadas en 4 un Ashdod "Mar", de alto nivel, planta alta, vistas al mar y "Gan Hair". Residencia "Le Deauville", con 4 ascensores, frente al teatro y al ayuntamiento, a 5 minutos a pie de la playa, a 1 minuto de los cafés, restaurantes de los centros comerciales, medios de transporte!!!! ¡La mejor ubicación de la ciudad!

Localización en el mapa

Asdod, Israel
