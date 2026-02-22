Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un encanto exclusivo Apartamento de 4 habitaciones, en un edificio de piedra de mármol, completamente renovado! Características: - 4 habitaciones recientes, luminosas alrededor de 90m2, - Cocina reformada, - Bonito espacio habitable. - 2 pequeñas terrazas soleadas orientadas al sur y oeste, - Suite parental con baño privado, - 2 dormitorios adicionales, uno asegurado, - En total: 2 cuartos de ducha y 2 aseos, - En el segundo piso de 8, - Ascensor, - Cambio climático, - Un sótano compartido arriba, - Estacionamiento, - Materiales de calidad, - ¡Baja cargas! El apartamento está situado en una residencia tranquila con jardín y palmeras, cerca de la entrada al EcoPark, un pequeño centro comercial, y el nuevo complejo deportivo Holmes lugar. Gran producto, excelente ubicación, gran inversión! Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional 313736.