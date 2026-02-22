Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un encanto exclusivo
Apartamento de 4 habitaciones, en un edificio de piedra de mármol, completamente renovado!
Características:
- 4 habitaciones recientes, luminosas alrededor de 90m2,
- Cocina reformada,
- Bonito espacio habitable.
- 2 pequeñas terrazas soleadas orientadas al sur y oeste,
- Suite parental con baño privado,
- 2 dormitorios adicionales, uno asegurado,
- En total: 2 cuartos de ducha y 2 aseos,
- En el segundo piso de 8,
- Ascensor,
- Cambio climático,
- Un sótano compartido arriba,
- Estacionamiento,
- Materiales de calidad,
- ¡Baja cargas!
El apartamento está situado en una residencia tranquila con jardín y palmeras, cerca de la entrada al EcoPark, un pequeño centro comercial, y el nuevo complejo deportivo Holmes lugar.
Gran producto, excelente ubicación, gran inversión!
Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Licencia profesional 313736.
