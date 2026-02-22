  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf

Jerusalén, Israel
$896,610
5
ID: 33471
Última actualización: 20/2/26

4 habitaciones luminosas Cocina elegante y moderna 3 amplios dormitorios 2 baños, uno con baño y aseo, uno con ducha 1 WC separado adicional terraza con soucca parcial El edificio pasará en pinouy binouy en unos pocos años El apartamento ganará 30m2 Ya 90% firmas En un barrio de alta demanda Inversión ideal a un precio excepcional Adecuado para familias e inversores prudentes

Jerusalén, Israel
