Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim

En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce directamente a Moshava Germanit , a pocos minutos del centro comercial Hadar y los supermercados Talpiot - todo está a poca distancia! En un nuevo edificio de tiendas construido por un desarrollador de calidad, Neta Lifshitz, con un hermoso vestíbulo y ascensores Shabat. Nuevo apartamento de 3 habitaciones, 71 m2 más una agradable terraza totalmente adaptada para el Soukka ! Cocina separada, baño y lavandería, habitación segura (Mamad) y dormitorio principal. Características técnicas muy ricas: calefacción por suelo radiante y aire acondicionado central. El apartamento tiene un aparcamiento privado subterráneo y una gran bodega privada situada junto al ascensor. Actualmente, una nueva línea de tranvía está en construcción a pocos minutos del edificio, se conectará directamente al centro de la ciudad y más.