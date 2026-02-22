Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca del paseo marítimo de HaMesila Park que conduce directamente a Moshava Germanit , a pocos minutos del centro comercial Hadar y los supermercados Talpiot - todo está a poca distancia!
En un nuevo edificio de tiendas construido por un desarrollador de calidad, Neta Lifshitz, con un hermoso vestíbulo y ascensores Shabat.
Nuevo apartamento de 3 habitaciones, 71 m2 más una agradable terraza totalmente adaptada para el Soukka !
Cocina separada, baño y lavandería, habitación segura (Mamad) y dormitorio principal.
Características técnicas muy ricas: calefacción por suelo radiante y aire acondicionado central.
El apartamento tiene un aparcamiento privado subterráneo y una gran bodega privada situada junto al ascensor.
Actualmente, una nueva línea de tranvía está en construcción a pocos minutos del edificio, se conectará directamente al centro de la ciudad y más.
Jerusalén, Israel
