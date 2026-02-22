  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Netanya, Israel
de
$2,665
;
7
ID: 33768
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Netanya, Israel
Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Nahariya, Israel
de
$564,300
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial 2 pieces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jerusalén, Israel
de
$2,006
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
En el distrito de Beit Hakerem (Yeffe Nof), vivienda excepcional sólo 6 apartamentos, grandes 6.5 P individuales arriba, 4 exposiciones, con un gran salón-comedor-con balcón; ascensor directamente sirviendo la habitación principal, suite principal, accesibilidad completa, mamá y estacionamie…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
