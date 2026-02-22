Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

En el corazón del barrio de Florentine, en una calle en plena renovación urbana y cerca de cafés, restaurantes, transporte y el futuro metro, descubra este apartamento ideal para vivir o invertir. Características de la propiedad • 2 piezas • 17m2 terraza exterior • 3a planta con ascensor • Apartamento reformado muy luminoso • Silencio, dando a la parte posterior del edificio • Plan funcional y agradable El distrito de Florentine es uno de los más dinámicos de Tel Aviv, popular entre jóvenes, artistas e inversores, ofreciendo una fuerte demanda de alquiler y un ambiente de vida auténtico. PRICE 2.580.000NIS