  4. Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Tel-Aviv, Israel
$808,830
ID: 33615
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

En el corazón del barrio de Florentine, en una calle en plena renovación urbana y cerca de cafés, restaurantes, transporte y el futuro metro, descubra este apartamento ideal para vivir o invertir. Características de la propiedad • 2 piezas • 17m2 terraza exterior • 3a planta con ascensor • Apartamento reformado muy luminoso • Silencio, dando a la parte posterior del edificio • Plan funcional y agradable El distrito de Florentine es uno de los más dinámicos de Tel Aviv, popular entre jóvenes, artistas e inversores, ofreciendo una fuerte demanda de alquiler y un ambiente de vida auténtico. PRICE 2.580.000NIS

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

