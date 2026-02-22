  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Projet tour prenium

Barrio residencial Projet tour prenium

Nahariya, Israel
$589,380
9
ID: 33741
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya

Sobre el complejo

TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
en edificio muy reciente con jacuzzi, sauna, sala de recepción y jardín de infantes, magníficas 4 habitaciones de 100m2core por arquitecto interior con muy bonita vista al mar, vendida completamente amueblada, entrada inmediata
Immobilier.co.il
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad
Immobilier.co.il
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
PARA LA VENTA – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Ubicación del sueño cerca del mar Descubra una propiedad excepcional situada a pocos metros del paseo marítimo y el famoso Herbert Samuel Boulevard. Superficie total : 102 m2 habitable + 50 m2 terrazas Ascensor privado que llega direct…
Immobilier.co.il
