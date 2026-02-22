  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

$1,21M
2
ID: 33429
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Venta en exclusivite rue Antigonus, cerca del parque hayarkon y kikar Milano Superb 3 habitaciones de 62m2 + 10 m2 balcón Situado en la 4a planta de un edificio que actualmente está siendo renovado. 6 meses. 2 dormitorios y un baño. Vista de baja y muy brillante.

Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalén, Israel
de
$1,411
Muy bonitas dos piezas bien arregladas Inodoros separados y baño Terraza exterior apartamento totalmente reformado modernas y nuevas instalaciones
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Mostrar todo Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
de
$830,775
FOR SALE – Precioso apartamento amueblado en EILAT – Golf Residence En la residencia más hermosa de Eilat, en el corazón de un exclusivo complejo con piscina, hammam, zona de barbacoa, sinagoga y cuidador 24 horas, descubra este magnífico apartamento de 128 m2 con terraza de 15 m2 con vista…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Mostrar todo Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Asdod, Israel
de
$655,215
Para el negocio Apartamento 3 habitaciones en Youd Bet, muy bien situado a un precio muy bueno. Totalmente amueblado. Cerca de transporte, escuelas, parques infantiles, sinagogas, tiendas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
