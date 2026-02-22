Barrio residencial Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Venta – Lev Ha'ir, Tel Aviv – Simtat Laan Descubre este encantador apartamento situado en el corazón de Lev Ha Simtat Laan es una perla rara: un pequeño callejón residencial, discreto y pacífico, buscado por los conocedores. A pocos pasos de las grandes calles animadas, ofrece absoluta tranquilidad al tiempo que le permite disfrutar plenamente de la vida urbana. El barrio se distingue por sus edificios recientes y encantadores, cafés íntimos, tiendas de proximidad, espacios verdes y un ambiente familiar sereno. Características de la propiedad Edificio moderno construido en 2015 Apartamento 3 habitaciones como nuevas, muy bien arregladas Superficie de aproximadamente 68 m2 + balcón soleado de 6 m2 1a planta con ascensor Tres orientaciones, muy luminosas y bien ventiladas Ambiente tranquilo, ambiente cálido y armonioso Mamad (habitación segura) Aparcamiento privado registrado en Tabou Celda privada registrada en Tabou – 2 m2 Además: aparcamiento reservado para los residentes del callejón, una rara ventaja en el centro de Tel-Aviv Precio solicitado: 4.890.000 El mismo apartamento en la tercera planta también está en venta