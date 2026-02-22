Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Ascalón, Israel
$1,49M
7
ID: 33489
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

En Venta – Magnífico Apartamento 5 Habitaciones en Torre Dimri, Ashdod Situado en la prestigiosa residencia de la Torre Dimri, en el corazón del popular distrito de la ciudad en Ashdod, este magnífico apartamento de 5 habitaciones ofrece una calidad de vida excepcional, frente al mar. Con una superficie de 159 m2, con una terraza de 15 m2, este amplio y luminoso apartamento está en la 13a planta, que ofrece una vista sin obstáculos y impresionante del mar. Características: Residencia moderna con piscina y gimnasio Mamad (habitación segura) Aire acondicionado central Aparcamiento subterráneo privado Cerca de todas las comodidades (tiendas, escuelas, transporte, etc.) Una rara oportunidad en una ubicación privilegiada, ideal para una familia o para una inversión de alta gama. ¡Para ser visto absolutamente!

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Realting.com
Ir