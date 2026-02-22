  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Ra'anana, Israel
de
$3,42M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33446
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de aparcamiento.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,330
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$695,970
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Está viendo
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,42M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Descubra este hermoso apartamento situado en Tel Hai Boulevard en Ashdod, que ofrece un entorno de vida excepcional y un potencial raro en el mercado. ✔️ 3 habitaciones luminosas ✔️ Excepcional terraza de 100 m2 con una vista sin obstáculos del bulevard ✔️ 2 dormitorios incluyendo una habit…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
BZH Exclusiva en uno de los proyectos emblemáticos de la costa, 'Hof Halavan de Hadera! El departamento francés de RE/MAX Hadera le presenta un apartamento de ensueño en un edificio muy alto frente al mar! Características: ⭐️ Apartamento de 3 dormitorios (87 m2), ⭐️ En el piso 12 de 25, …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Barrio residencial Immeuble neuf tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$517,275
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir