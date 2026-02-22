  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Aviv, Israel
$2,38M
6
ID: 33610
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de un distrito en desarrollo de Tel Aviv. Detalles de la propiedad Superficie interior: 116 m2 Espacios exteriores: dos balcones de 14 m2 Número total de piezas : 4 Planta: 3a con ascensor Salas: 3 Baños : 2 Habitación asegurada (Mamad) Aparcamiento privado Compartimento de almacenamiento privado/espacio Múltiples exposiciones que ofrecen un excelente brillo natural Premium Real Estate Licencia No 31928721 Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
