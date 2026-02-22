  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Tel-Aviv, Israel
$2,48M
ID: 33617
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

    Israel
    Distrito de Tel-Aviv
    Subdistrito de Tel Aviv
    Tel-Aviv

FOR SALE – TEL AVIV En un hermoso edificio, descubra este hermoso apartamento de 3 habitaciones: • 74 m2 salón + 13 m2 terraza • 2 cómodas habitaciones • 2 baños modernos • Ascensor y despensa grande • Plaza de estacionamiento incluida Precio reducido: 7.900.000 Los propietarios están muy motivados para vender – ¡una oportunidad de aprovecharse rápidamente!

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,96M
Barrio residencial A louer centre ville 2 pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,850
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$642,675
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Ascalón, Israel
de
$877,800
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
En la nueva torre del famoso proyecto Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan adyacente kiriat yovel. Muy agradable 5 habitaciones de 122 m2 con terraza de 10 m2 parcialmente soucah., hermosos servicios interiores maravillosa vista del Bosque de Jerusalén. 4 dormitorios, 2 baños, 3 aseos coc…
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000s…
Immobilier.co.il
