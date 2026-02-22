Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Situado en una encantadora calle peatonal en el animado centro de Jerusalén, este apartamento de 40 metros cuadrados con 1 dormitorio ofrece una comodidad y encanto inmejorables. A solo 10 pasos del nivel de calle y 20 minutos a pie del casco antiguo y del Muro Occidental, este apartamento es perfecto para vivir en la ciudad o como una propiedad de inversión rentable.
Características principales:
- Ubicación: Situado en el corazón del centro de Jerusalén, cerca de todas las principales tiendas, el famoso mercado Mahane Yehuda y tranvía.
- Espacio habitable encantador: Un confortable salón con cocina abierta conduce a un pequeño balcón con vistas al tranquilo patio del edificio.
- Espaciosa habitación: La habitación grande también se abre al balcón, ofreciendo un refugio tranquilo.
- Baño: Incluye un baño completo para comodidad.
- Actualmente alquilado: El apartamento está actualmente alquilado, ofreciendo un potencial de ingreso inmediato.
- Potencial de renovación de Airbnb: Con algunas renovaciones, esta propiedad podría ser ideal para alquileres a corto plazo, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para alojamiento en Airbnb.
- Disponibilidad rápida: Disponible rápidamente, permitiendo flexibilidad en los planes de alojamiento o renovación.
Este apartamento bien ubicado ofrece tanto encanto como excelente potencial para aquellos que buscan invertir en el floreciente mercado inmobiliario de Jerusalén.
Contacta con nosotros hoy para más información o para planificar una visita!
Jerusalén, Israel
