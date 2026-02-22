Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Appartement a louer a jerusalem moshava germanit

date 2026-02-22

Jerusalén, Israel
$2,649
10
ID: 33693
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Edificio clasificado, situado en una calle tranquila y verde Apartamento único con el carácter auténtico de Jerusalén: techos altos, luminoso y espacioso Primer piso, • 3 piezas + entresuelo • Aproximadamente 60 m2 • 1 baño • Sin muebles, excepto nevera, vitrocerámica, horno y armario

Jerusalén, Israel
