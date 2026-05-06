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Propiedades residenciales en venta en Tampaksiring, Indonesia

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1 propiedad total found
Villa en Tampaksiring, Indonesia
Villa
Tampaksiring, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Comprar propiedad en Bali es una oportunidad para equilibrar el estilo de vida y la inversió…
$385,000
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