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Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali

Tibubeneng, Indonesia
de
$240,000
;
3
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ID: 35362
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Tibubeneng

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada

Sobre el complejo

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Situado en Berawa, Bali, Allex Villas ( Комплекс 4) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Precios unitarios: de 240.000 a 470.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Tibubeneng, Indonesia
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Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesia
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