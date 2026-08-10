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Casas en Venta en Heviz, Hungría

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Casa de campo 4 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa de campo 4 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Venta es una casa familiar moderna en Hévíz, situada en una zona tranquila y acogedora, a so…
$436,340
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Villa 6 habitaciones en Heviz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 6
Área 180 m²
Número de plantas 2
Esta atractiva casa de una sola familia en 8380 Hévíz combina confort moderno, acabados de a…
$474,009
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Casa 8 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa 8 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 317 m²
Número de plantas 3
En una de las calles panorámicas más bellas de H & eacute, v & iacute; z es una casa familia…
$577,856
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Casa 6 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa 6 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 3
En una de las calles más bellas de Hévíz, ofrecemos a la venta una casa familiar de tres pla…
$353,883
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Casa grande 5 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa grande 5 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
En una calle tranquila y panorámica del pintoresco Heviz, una casa familiar única con un dis…
$1,02M
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