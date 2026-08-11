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Casas en Venta en Budapest, Hungría

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11 propiedades total found
Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Esta casa de lujo, de 149 m2 (grandes) con tres balcones, una terraza, jardín privado y gara…
$1,05M
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Casa 7 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 7 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Una casa familiar hermosamente mantenida y unida está en venta en la zona más codiciada de Z…
$985,863
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TekceTekce
Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Propiedad industrial y residencial en venta – Distrito XVI, BudapestSituado a solo 200 metro…
$803,871
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Casa 8 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 8 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Familia independiente con excelente ubicación – Budapest, Distrito XVI., Főhadnagy StreetSit…
$528,258
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Le ofrecemos esta propiedad industrial de tres plantas en una parcela de 975 m2, adecuada pa…
$823,148
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Casa 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Casa familiar bien cuidada de tres plantas en venta, en la zona verde residencial de Rákossz…
$539,742
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Casa 12 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 12 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 12
Área 410 m²
Esta elegante villa de la década de 1930 se encuentra en la ladera sur del Monte Sas-hegy ("…
$1,63M
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
En una zona tranquila y verde del segundo distrito de Budapest, en Remetekertváros, se ofrec…
$1,05M
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Área 450 m²
Venta: Casa multifamiliar reformada en el distrito 12 de Budapest Situado en Budapest, en l…
$3,02M
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Parámetros de las propiedades en Budapest, Hungría

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con Jardín
con Terraza
con Piscina
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