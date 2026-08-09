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Casas en Venta en Hungría Central, Hungría

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Budapest
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21 propiedad total found
Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Esta casa de lujo, de 149 m2 (grandes) con tres balcones, una terraza, jardín privado y gara…
$1,05M
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Casa 5 habitaciones en Csomor, Hungría
Casa 5 habitaciones
Csomor, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Casa 8 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 8 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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TekceTekce
Casa grande 6 habitaciones en Solymar, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Solymar, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 2
En la frontera de Budapest en Shoymar, la casa de construcción en 2018, 430 m2, 2 plantas co…
$1,40M
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Casa 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Casa familiar bien cuidada de tres plantas en venta, en la zona verde residencial de Rákossz…
$539,742
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
En una zona tranquila y verde del segundo distrito de Budapest, en Remetekertváros, se ofrec…
$1,05M
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Casa en Rackeve, Hungría
Casa
Rackeve, Hungría
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,24M
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Villa 6 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 6
Área 243 m²
En una de las zonas más tranquilas de 2013 Pomaz se ofrece a la venta un edificio residencia…
$599,721
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Casa en Csomor, Hungría
Casa
Csomor, Hungría
En venta en la tranquila zona de orientación suroeste de Csömör Középhegy, esta moderna casa…
$922,053
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Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Propiedad industrial y residencial en venta – Distrito XVI, BudapestSituado a solo 200 metro…
$803,871
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Una amplia casa familiar de 360 m2 está en venta en Gárda Street en una zona tranquila y ver…
$499,081
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Casa 5 habitaciones en Rackeve, Hungría
Casa 5 habitaciones
Rackeve, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,17M
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Una casa familiar hermosamente mantenida y unida está en venta en la zona más codiciada de Z…
$985,863
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Casa 12 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 12 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 12
Área 410 m²
Esta elegante villa de la década de 1930 se encuentra en la ladera sur del Monte Sas-hegy ("…
$1,63M
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Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Familia independiente con excelente ubicación – Budapest, Distrito XVI., Főhadnagy StreetSit…
$528,258
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Le ofrecemos esta propiedad industrial de tres plantas en una parcela de 975 m2, adecuada pa…
$823,148
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Casa 7 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 7 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Villa 5 habitaciones en Dunaharaszti, Hungría
Villa 5 habitaciones
Dunaharaszti, Hungría
Habitaciones 5
Área 260 m²
Una casa de 260 m2, 5 habitaciones está en venta en 2330 Dunaharaszti (Alemania: Harrast - u…
$423,375
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Villa 5 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 5 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
$687,231
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Villa 4 habitaciones en Zsambek, Hungría
Villa 4 habitaciones
Zsambek, Hungría
Habitaciones 4
Área 172 m²
Número de plantas 3
El inmueble se encuentra en Zsámbék, en una zona tranquila, verde, cerca de las montañas cir…
$263,304
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Área 450 m²
Venta: Casa multifamiliar reformada en el distrito 12 de Budapest Situado en Budapest, en l…
$3,02M
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