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Propiedades residenciales en venta en Trikala Regional Unit, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Trikala Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trikala Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en el centro de Grecia. La casa consta de 2 d…
$188,913
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Trikala Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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