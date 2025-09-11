Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thira Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Thira Regional Unit, Grecia

Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Monolithos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Monolithos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 4 plantas de 150 metros cuadrados en Santorini. Semi-basement consta de un do…
$994,875
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Thira Regional Unit

villas

Parámetros de las propiedades en Thira Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir