Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vistas al mar

Áticos del mar en Venta Regional Unit of East Attica, Grecia

;
Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
VAT
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Piso 5/6
Un apartamento mágico y nbsp en los niveles 2 (5to y 6to piso), en la zona más bella y cara …
$2,97M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir