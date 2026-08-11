Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Assos - Lechaio
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
HOTEL FOR SALE en Municipality of Corinth, Grecia
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Complejo de quince apartamentos autónomos en alquiler muy cerca del mar. Los apartamentos so…
$938,794
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir