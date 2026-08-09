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Apartamentos en venta en Laconia Regional Unit, Grecia

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Municipality of Monemvasia
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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
En Venta -- Apartamento Residencial -- Atenas Norte: Metamorfosis 98 Sq.m., 3 Dormitorios, 1…
$299,499
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Apartamento 3 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
En Venta -- Apartamento Residencial -- Atenas Norte: Metamorfosis 110 Sq.m., 3 Dormitorios, …
$320,475
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Apartamento en Municipality of Monemvasia, Grecia
Apartamento
Municipality of Monemvasia, Grecia
Área 600 m²
Venta apartamento de 600 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Piso tiene diseño interior.…
$1,16M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Laconia Regional Unit, Grecia

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