Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Central Macedonia
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Central Macedonia, Grecia

;
bienes raíces comerciales
267
hoteles
222
inversiones inmobiliarias
21
Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 148 m² en Thermi, Grecia
Tienda 148 m²
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 148 m²
Código de propiedad: HPS5840 - Venta en Thermi Center por € 350.000 . Este 148.00 metros cua…
$407,080
Dejar una solicitud
Tienda en Polychrono, Grecia
Tienda
Polychrono, Grecia
Nº de cuartos de baño 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir