  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Aetolia-Acarnania Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Agrinio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Agrinio, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 190 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$409,654
Dejar una solicitud
