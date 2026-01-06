Complejo residencial Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Ibiza es un moderno proyecto residencial situado en Al Ahyaa, junto a Casablanca y Fiesta, que ofrece un perfecto equilibrio de lujo, comodidad y tranquilidad. Diseñado para vivir estilo resort, el proyecto combina una arquitectura elegante con acceso directo a la playa.
El desarrollo abarca 3.000 m2 e incluye estudios, apartamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios. Una unidad destacada es un apartamento de 70 m2 de 1 habitación con vistas al mar en la planta baja.
Los residentes disfrutan de instalaciones premium como acceso directo a la playa, cinco piscinas (incluyendo calefacción y piscinas de cielo), cafés y restaurantes, zona infantil, pista de pádel, zonas verdes ajardinadas, características de agua, ascensores y seguridad 24 horas con vigilancia de cámara completa. Otros servicios incluyen limpieza y gestión de alquiler profesional, lo que lo hace ideal tanto para la vida como para la inversión.
Los planes de pago flexibles están disponibles con descuentos en efectivo o opciones de instalación de hasta 48 meses, un 10% de cuota de mantenimiento única y la entrega prevista para junio de 2028.
Ibiza ofrece un estilo de vida costero refinado apoyado por Homes Bay, proporcionando orientación completa, transparencia y apoyo de inversión personalizado.