  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Al Ahia'
  4. Complejo residencial Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Complejo residencial Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Al Ahia, Egipto
de
$41,302
VAT
de
$745/m²
BTC
0.4912800
ETH
25.7500862
USDT
40 834.7265546
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
20 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33141
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Al Ahia'

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Ibiza es un moderno proyecto residencial situado en Al Ahyaa, junto a Casablanca y Fiesta, que ofrece un perfecto equilibrio de lujo, comodidad y tranquilidad. Diseñado para vivir estilo resort, el proyecto combina una arquitectura elegante con acceso directo a la playa.

El desarrollo abarca 3.000 m2 e incluye estudios, apartamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios. Una unidad destacada es un apartamento de 70 m2 de 1 habitación con vistas al mar en la planta baja.

Los residentes disfrutan de instalaciones premium como acceso directo a la playa, cinco piscinas (incluyendo calefacción y piscinas de cielo), cafés y restaurantes, zona infantil, pista de pádel, zonas verdes ajardinadas, características de agua, ascensores y seguridad 24 horas con vigilancia de cámara completa. Otros servicios incluyen limpieza y gestión de alquiler profesional, lo que lo hace ideal tanto para la vida como para la inversión.

Los planes de pago flexibles están disponibles con descuentos en efectivo o opciones de instalación de hasta 48 meses, un 10% de cuota de mantenimiento única y la entrega prevista para junio de 2028.

Ibiza ofrece un estilo de vida costero refinado apoyado por Homes Bay, proporcionando orientación completa, transparencia y apoyo de inversión personalizado.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 60.0
Precio por m², USD 746
Precio del apartamento, USD 44,736

Localización en el mapa

Al Ahia, Egipto
Educación
Alimentación

Reseña en vídeo de complejo residencial Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Mar Rojo, Egipto
de
$90,220
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Hurgada, Egipto
de
$37,774
VAT
Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Hurgada, Egipto
de
$17,575
VAT
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Hurgada, Egipto
de
$35,114
VAT
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Hurgada, Egipto
de
$46,750
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Mostrar todo Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Egipto
de
$36,718
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 54 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a ORO Playa, tu última escapada al mar donde la elegancia se mezcla con la relajación.Spanning 8,800 m2 en el corazón de Al Ahyaa, justo frente a Mubarak 7 Villas, este impresionante proyecto ofrece la mezcla perfecta de comodidad, ocio y oportunidad de inversión.La felicidad fren…
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Mostrar todo Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 78 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Estamos orgullosos de presentarles nuestro nuevo proyecto resort Storia Del Mare, uno de los proyectos más lujosos en el centro de Hurghada. El proyecto Storia Del Mare fue desarrollado por Castello. El proyecto cuenta con paseo peatonal a la orilla del mar, habitaciones con vista al m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
90,968
Desarrollador
castello
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Mostrar todo Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Mar Rojo, Egipto
de
$136,045
Opciones de acabado Con acabado
Área 103–150 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Experimente el estilo de vida costero en este impresionante ático situado en el corazón de Cala, Sahl Hasheesh. Perfectamente mezclando la elegancia moderna con el encanto costero, esta propiedad ofrece un retiro exclusivo a pocos pasos de las playas más prístinas de Egipto.✨Aspectos destaca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.0
166,070
Apartamentos 2 habitaciones
112.0 – 121.7
164,421 – 201,255
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
236,158
Desarrollador
capital link developments
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir