  Dreamland Oasis Chakvi

Dreamland Oasis Chakvi

Georgia, Ozurgueti
;
Company type
Promotor
En la plataforma
3 años 8 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
dreamlandoasis.ge
Estamos en las redes sociales
Sobre el desarrollador

DREAMLAND OASIS - es el primer hotel de lujo y complejo residencial en Georgia de tal escala.

El complejo tiene su propia infraestructura que le permite disfrutar de sus vacaciones sin dejarlo: piscinas al aire libre y cubiertas, un nuevo parque acuático moderno, varios bares y restaurantes, varios parques infantiles de entretenimiento, bulevar propio para paseos a lo largo de la costa, bolos, sala de juegos, 3D, 7D, cines 9D, canchas de tenis, campo de fútbol, club nocturno, karaoke, SPA centro, baloncesto y juegos de voleibol y mucho más.

El proyecto – Dreamland Oasis Chakvi está siendo implementado a través de la mayor inversión europea en la región de Adjara. El fundador es la empresa austriaca – Albereta e inversores georgianos. En esta etapa, la inversión del proyecto supera los 70 millones de dólares estadounidenses y para 2023, la inversión total ascenderá a unos 94 millones de dólares. Después de completar el proyecto Dreamland Oasis Chakvi, la empresa planea implementar los grandes proyectos en otras regiones de Georgia.

