  1. Realting.com
  2. Desarrolladores
  3. capital link developments

capital link developments

٢٣٥ الدور الارضي - القطاع الثاني - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2021
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
capitallinkdevelopments.com/
Sobre el desarrollador

Acerca de Cala

Para relajarse

Experimente la relajación y rejuvenecimiento definitivos en Sahl Hasheesh. Con sus playas tranquilas, resorts lujosos y vistas impresionantes, ofrecemos un destino para una escapada perfecta de la vida cotidiana. Cada momento Sahl Hasheesh es una oportunidad para relajarse y recargar tu alma.

¿Dónde?

A sólo 18 km al sur de la hermosa Hurghada, y a solo 15 minutos en coche del aeropuerto internacional Hurghada, se encuentra Sahl Hasheesh; la comunidad de resorts totalmente integrada más grande en todo el Mar Rojo.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 03:11
(UTC+3:00, Africa/Cairo)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
09:00 - 18:00
Domingo
09:00 - 18:00
Nuestros agentes en Egipto
Toni Wagih
Toni Wagih
3 propiedades
Otros desarrolladores
ElBatal Group
Egipto, El Cairo
Gründungsjahr des Unternehmens 1982
Al-Batal Group for Real Estate Development es el resultado de éxitos continuos durante 40 años hasta ahoraLa empresa fue fundada por Eng. Samir Doss en 1978, que comenzó como contratista independiente, y la empresacontribuyó a establecer sus reglas y valores desde los primeros momentos hasta…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Realting.com
Ir