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Tiendas en venta en Condado de Zagreb, Croacia

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Tienda 144 m² en Opcina Klinca Sela, Croacia
Tienda 144 m²
Opcina Klinca Sela, Croacia
Habitaciones 1
Área 144 m²
Klinča SelaLocal comercial de 144 m2 en la planta baja de un edificio residencial y comercia…
$216 276
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