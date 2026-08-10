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Propiedades residenciales en venta en Sisak Moslavina County, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Municipality of Lekenik, Croacia
Casa 8 habitaciones
Municipality of Lekenik, Croacia
Habitaciones 8
Área 297 m²
Número de plantas 2
FOR SALE, HOUSE, SISAK, Staro Pračno, 297m2 floor space, detached, excellent transport conne…
$122,894
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Parámetros de las propiedades en Sisak Moslavina County, Croacia

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