Áticos del mar en Venta Croacia

14 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se vende ático S5 en la segunda planta, a 200 metros del mar y la playa, en Okrug Gornji, is…
$348,362
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos ático S8 en el segundo piso con terraza en la azotea, Okrug Gornji, isla de Ciovo. …
$382,940
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos un ático con azotea, S7, situado a 250 metros del mar y de la playa en Okrug Gornji…
$560,244
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos un ático con azotea, S8, situado a 250 metros del mar y la playa en Okrug Gornji, i…
$521,872
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos ático S7 en el segundo piso con terraza en la azotea, Okrug Gornji, isla de Ciovo. …
$482,609
Ático Ático 3 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/3
Ático dúplex de lujo en segunda planta, amplia terraza, 2 plazas de parking, piscina comunit…
$728,202
Ático Ático 3 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Vendemos ático S9 en el cuarto piso de un edificio residencial, a 100 metros del mar y la pl…
$837,008
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$582,655
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/2
Ático de lujo con terraza en la azotea S3 Vendemos un ático de lujo S3 con terraza en la …
$584,051
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Se vende apartamento ático con terraza en la azotea en el tercer piso S10 en un edificio nue…
$469,219
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$440,487
Ático Ático 1 habitacion en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 1 habitacion
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/2
Vendemos un ático S5 en el segundo piso con terraza en la azotea, vista panorámica, piscina …
$250,806
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/3
Estamos vendiendo apartamento ático S7 con terraza en la azotea, tercera planta, Okrug Gornj…
$404,577
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 2
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$581,499
