Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Veliko Trgovisce
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Opcina Veliko Trgovisce, Croacia

;
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Dubrovcan, Croacia
Casa 5 habitaciones
Dubrovcan, Croacia
Habitaciones 5
Área 130 m²
Número de plantas 1
I22769 Dubrovčan
$231,177
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Opcina Veliko Trgovisce, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir