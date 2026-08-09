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Propiedades residenciales en venta en Opcina Tar Vabriga, Croacia

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apartamentos
11
casas independientes
6
17 propiedades total found
Villa en Vabriga, Croacia
Villa
Vabriga, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
$722,437
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Apartamento 2 habitaciones en Tar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Tar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 5 on the se…
$276,788
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Apartamento 2 habitaciones en Vabriga, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Tar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Tar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea viewApartment on the first…
$276,788
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Villa 4 habitaciones en Vabriga, Croacia
Villa 4 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
www.biliskov.com ID: 13771 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,61M
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Apartamento 3 habitaciones en Tar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Tar, Croacia
Habitaciones 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, TAR-VABRIGA – Apartamento con piscina privada y vista al mar DE NUEVA CONSTRUCCIÓN S…
$597,863
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Apartamento 2 habitaciones en Vabriga, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/1
ISTRIA, TAR – VABRIGA – Apartment near the sea with two bedrooms An apartment for sale in Va…
$199,188
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Villa 4 habitaciones en Vabriga, Croacia
Villa 4 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
www.biliskov.com ID: 13803 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,33M
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Apartamento 2 habitaciones en Vabriga, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 2
Área 145 m²
Piso 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Tar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 4 on the se…
$276,788
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Apartamento 2 habitaciones en Vabriga, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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Apartamento 2 habitaciones en Vabriga, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 2
Área 145 m²
Piso 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Vabriga, Croacia
Casa 5 habitaciones
Vabriga, Croacia
Habitaciones 5
Área 294 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Modern villa with sea viewIn a very attractive location in a …
$1,38M
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Villa 5 habitaciones en Frata, Croacia
Villa 5 habitaciones
Frata, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 203 m²
www.biliskov.com ID: 13773 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,85M
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Villa 4 habitaciones en Frata, Croacia
Villa 4 habitaciones
Frata, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
www.biliskov.com ID: 13770 Istria, Poreč, proyecto de villas de lujo. Villa de lujo con una …
$1,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Tar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Tar, Croacia
Habitaciones 3
Área 125 m²
Piso 1/2
ISTRIA, TAR-VABRIGA – Apartamento con piscina privada y vista al mar Se vende apartamento de…
$482,719
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Apartamento 3 habitaciones en Tar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Tar, Croacia
Habitaciones 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, TAR-VABRIGA – Apartamento con piscina privada y vista al mar DE NUEVA CONSTRUCCIÓN S…
$633,624
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Parámetros de las propiedades en Opcina Tar Vabriga, Croacia

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