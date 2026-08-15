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Propiedades residenciales en venta en Opcina Stupnik, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Gornji Stupnik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Gornji Stupnik, Croacia
Habitaciones 4
Área 174 m²
Número de plantas 1
I29205 Cvjetna Ulica
$354,289
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Casa 4 habitaciones en Donji Stupnik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Donji Stupnik, Croacia
Habitaciones 4
Área 580 m²
I19559 Sv. Benedikta
$1,10M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Stupnik, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
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