Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Slivno
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Opcina Slivno, Croacia

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Komarna, Croacia
Villa 4 habitaciones
Komarna, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Slivno, Komarna Luxuriously decorated villa of 254 m2 on three floors, on a plot of 337 m2,…
$1,56M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Opcina Slivno, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir